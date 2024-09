1ª Corrida e Caminhada Juntos com a Camda acontece neste domingo

Na terça-feira (9), às 14h32, foi registrado pelo 3º Distrito de Polícia Civil de Adamantina o Boletim de Ocorrência nº MK4499-2/2024 (Protocolo nº 2319499/2024) sobre o crime consumado, com base no Código Penal – Furto (art. 155) –, de furto de furto de bandeira eleitoral pertencente à campanha do candidato a prefeito Dr. Jorge de Almeida (Progressistas).

Entre as partes envolvidas no B.O., consta o nome do também candidato a prefeito Alcio Ikeda (Republicanos), além do autor da denúncia Sérgio Uchelli da Rocha, cabo eleitoral responsável pela colocação e retiradas das bandeiras do Dr. Jorge nas vias públicas.

De acordo com a descrição do Boletim, o denunciante afirma ter percebido que quatro bandeiras tinham sido furtadas e, na quinta-feira, quando foi retirar a bandeira em frente à loja New Sports, na avenida Deputado Sales Filho, nº 71 – Centro, também havia sido subtraída.

Completou que no dia seguinte se dirigiu à loja e foi informado que por meio das câmeras verificou-se um homem subtraindo a bandeira na quinta-feira (5), por volta das 18h45.

“Posteriormente, na sexta-feira, fui informado que o candidato Alcio Ikeda, em posse de uma das bandeiras furtadas do candidato Jorge de Almeida, chamou o advogado do partido Progressistas, Dr. Luis Fernando Spada, para devolvê-la, afirmando que tinha sido furtadas por um de seus colaboradores, no entanto não quis informar o nome da pessoa que a furtou”, relatou Sérgio Uchelli.

Devido ao não esclarecimento dos fatos, registrou-se o Boletim de Ocorrência na Polícia Civil.

Além da bandeira devolvida pelo candidato a prefeito do Republicanos, outras três que teriam sido supostamente subtraídas pelo indivíduo, ainda não identificado, continuam desaparecidas.