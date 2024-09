Adamantina Qualifica ainda tem vagas no curso de Operador de Caixa

O município comemora os 25 anos de existência de uma de suas mais importantes entidades ligadas à saúde: a ARCA (Associação dos Renais Crônicos de Adamantina). A data oficial do aniversário foi 9 de setembro (segunda-feira), confor-me lembrou o Portal Siga Mais.

O trabalho desenvolvido nessas duas décadas e meia é destinado aos pacientes com problemas renais crônicos por meio do suporte complementar com sessões de diálise e hemodiálise, além de apoio familiar.

Há anos presidida pela ativa Antônia Maria– cuja identidade é tamanha que já se fundiu com a da Associação, por isso é conhecida por Toninha da ARCA –, conta com uma equipe de voluntários, apoiadores e colaboradores que se doam para manter os serviços prestadores a dezenas de atendidos de Adamantina e região.

A entidade sem fins lucrativos, segundo o Siga Mais, presta assistência aos pacientes através de distribuição de cestas básicas, complementação do fornecimento de medicamentos, atividade de entretenimento durante as sessões de hemodiálise, terapia ocupacional através de artesanato, visitas em domicílios, campanha de prevenção e conscientização (palestras) e apoio aos transplantados. Também realiza eventos, como o Bazar Beneficente permanente, todos os dias na sede da entidade, além do jantar beneficente, porco no rolete, jantar do Dia Internacional da Mulher, bingo e participação em feiras e promoções municipais que são realizadas anualmente. O que permite subsidiar o custeio da entidade e seus serviços. A Arca recebe também apoio do poder púbico municipal, através de subvenção financeira, e doações feitas pela comunidade, igrejas e sociedade civil organizada.

A sede da Associação dos Renais Crônicos de Adamantina fica localizada na Rua Mário Olivero, nº 245. E o telefone é o (18) 3521-5089.