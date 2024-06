PROVÍNCIA E POLÍTICA: DESENCONTROS COM A MESMICE DE SEMPRE…

“Muitas vezes é a falta de caráter que decide uma partida. Não se faz literatura, política e futebol com bons sentimentos.” (Nelson Rodrigues)

By seb@r,

Nestas últimas semanas, quase sempre, os desencontros acontecem de um lado ou de outro, afinal de contas, dizem pelas esquinas de uma província qualquer que “muita água, ainda vai rolar por debaixo da ponte” como diz um velho dito pelo não dito…

Quem disse isto ou aquilo sobre o tudo e o nada para ficar de bem com um ou mais lados de um mesmo grupo, pode ficar sem mais e sem menos neste denominado fogo cruzado, além do mais, as palavras continuam fazendo seus estragos em todos os cantos provincianos do poder pelo poder com o poder sem o poder…

No cenário, como se escreveu um dia destes, mais parece um picadeiro circense, neste caso, pelo lado pejorativo da pauta, tendo em vista as trocas nada simbólicas existentes neste meio camuflado pelos encontros perdidos nas mesas de uma padaria, cafeteria ou até mesmo, em salas mal localizadas para os desacordos em busca do andar de cima ou de baixo..

Neste caso, depende sempre do olhar de cada eleitor/a desavisado do jogo dos políticos de sempre, ou seja, a moeda de troca continua com a mesma proposta do outro tempo, “toma lá, da cá”…

Os ditos cujos ficam perambulando pelos cantos provincianos em busca dos acordos velados pela escuridão do descaso sem fim, quando num silêncio qualquer, perdem-se o encanto do passado pelo jogo do presente sem futuro…

Muitos cães ladram pelo osso perdido para os lobos do poder centralizador de cima, outros se calam pela compra deste ou daquele cargo público, até mesmo no outro lado da esquina, neste caso, algumas quadras rua acima de um olhar de “Grande Irmão”…

O debate não existe neste contexto singular para a pluralidade provinciana, mesmo assim, melhor ficar com “uma ave na mão do que duas voando”, pelo sim e muito pelo não, deve-se ficar sempre em estado de alerta como bom escoteiro neste jogo além da província menor ou maior depende sempre do olhar do leitor ou leitora…

O mal existe pela inexistência do bem, porém, o mau do mal pode acabar com o mal do mau e ambos se transformarem numa espécie de estudo científica para o mundo acadêmico, haja vista as necessidades da ciência dos resultados práticos executados fora do laboratório provincial…

È bom ficar atento aos bueiros da província, nestes locais de fácil acesso para roedores em potencial do alheio, existem muitas opções de escolha para o mesmo fim, quando todos partem rumo ao estrelato público por meio do legislativo ou executivo, deixando de lado o judiciário, afinal de contas, deste lado, a deusa é surda, muda e cega…

Pra reforçar, como sempre, PERDERAM MANÉS!

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

