Polícia Militar captura procurado da Justiça em Adamantina

Um incêndio ocorrido em uma residência no bairro Aguapeí, em Lucélia, vitimou uma pessoa do sexo feminino, de 17 anos e deixou um homem ferido na madrugada de hoje (2).

Segundo relatos de populares, por volta das 3h, vizinhos acordaram com gritos e pedidos de socorro, havia muita fumaça e chamas no interior do imóvel.

Foi acionado o Corpo de Bombeiros e encontrado o casal desacordado que foi levado para o pronto-socorro de Lucélia.

Infelizmente, a menor teve o óbito constatado pela equipe médica e o homem segue internando devido os ferimentos sofridos.

Acredita-se que as chamas tenham se iniciado em um colchão.

A Polícia Civil assumiu as investigações do caso e contará com um laudo da perícia que deve apontar as causas do ocorrido.

O corpo da adolescente foi levado para exames no Instituto Médico Legal.