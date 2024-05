Adamantina recebe Circuito Sesc de Artes neste domingo (26)

Com o objetivo de de realizar a assinatura com os 53 agricultores que fornecem produtos para o Programa de Aquisição de Alimentos Municipal, o PAAM, a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA), promoveu uma cerimônia na noite de ontem (23).

Participaram da solenidade, o prefeito Márcio Cardim, a vice-prefeita Maria de Lourdes Santos Gil “Dinha”, secretários municipais, agricultores e a consultora do Sebrae, Ana Camille Pena.

Thiago Benetão, secretário de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA), disse que com o PAAM todos saem ganhando.

“Os agricultores são beneficiados, porque recebem gratuitamente o composto que é produzido e entregue para que eles possam melhorar sua produção, a Prefeitura também é beneficiada, porque dá a destinação correta dos restos de alimentos e dos galhos das podas das árvores e as entidades que recebem tudo o que é adquirido, levando assim comida de qualidade”, afirmou.

Por sua vez, Andreia Regina Ribeiro, secretária de Assistência Social, agradeceu em nome das entidades o que é destinado. “O que chega na ponta está em condições de segurança alimentar para mais de 2500 atendidos”, garantiu.

Recebem os itens adquiridos pelo PAAM: Casa do Garoto, IAMA, Lar Cristão, Lar dos Velhos, Casa da Sopa e o Centro Dia que são as entidades socioassistenciais. São destinados ainda para o Pai Nosso Lar, Santa Casa, Residenciais Terapêuticas, Rede de Combate ao Câncer que são unidades vinculadas à saúde.

Maria de Lourdes Santo Gil “Dinha” também assegurou o quanto o PAAM é importante e contribui para que o município se desenvolva.

Em sua fala, o prefeito Márcio Cardim relembrou todos os passos até a implantação do programa no município.

“Hoje, estamos investindo R$500 mil em recursos próprios para a aquisição do que é produzido pelos nossos agricultores. Possibilitando que o ciclo seja completo. Sem contar que além das entidades, a Secretaria de Educação, também compra esses alimentos para serem usados nas merendas”, explicou.

Entenda o que o PAAM

O Programa de Aquisição de Alimentos Municipal possui duas finalidades básicas: promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar.

Para o alcance desses dois objetivos, o programa visa à aquisição de alimentos produzidos pela agricultura familiar, e a destinação às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional e àquelas atendidas pela rede socioassistencial.

O projeto visa estimular os produtores da agricultura familiar local, que além de contar com assistência técnica através do Convênio Euroclima+ na melhoria do manejo, conta também com o Programa de Eficiência Energética com a produção de composto orgânico a ser utilizado na melhoria da produção, estimulando a comercialização e a renda.