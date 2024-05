Medicina promove atividade sobre higienização das mãos com alunos do Ensino Fundamental

O curso de Medicina do Centro Universitário de Adamantina promoveu uma atividade extensionista sobre higienização das mãos com alunos do Ensino Fundamental de escolas municipais.

Participaram da atividade mais de 1,2 mil alunos das escolas Navarro de Andrade, Teruyo Kikuta e Eurico Leite de Moraes.

A ação de extensão faz parte do conteúdo programático da disciplina Serviços de Saúde na Comunidade I e teve como objetivo capacitar os acadêmicos para aplicar conhecimento e práticas tornando o ambiente mais seguro, ao replicar a técnica correta de higienização das mãos para a comunidade.

Segundo Prof.ª Ma. Dezolina Franciele Cardin Cordioli, Prof. Valdecir Guimarães e Prof.ª Dra. Marisa Furtado Mozini, docentes responsáveis pela atividade, foram utilizados materiais e dinâmicas para criar um ambiente mais divertido, pintando as mãos das crianças, o que permitiu identificar as áreas que não foram lavadas adequadamente. “Para o aluno, representa a inserção em atividades com a comunidade, trabalhando conceitos e aplicando práticas de educação em saúde, interação e multiplicação de conhecimento”, relatam.