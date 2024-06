Pedido de Programa de Recuperação Fiscal é apresentado na Câmara

Por meio de vídeo postado nas redes sociais, a presidente do Fundo Social de Solidariedade do Município, Dinha Santos Gil, confirmou que será realizada neste domingo (16) a a arrecadação da Campanha do Agasalho 2024.

A ação contará com voluntários que percorrerão todos os bairros da cidade e visitarão nas residências para a coleta das roupas de frio, cobertores, calçados e demais itens a serem disponibilizados ofertados população.

Organizada pelo FSS, a Campanha tem a participação da 59ª Subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Sabesp e Tiro de Guerra, que disponibilizarão voluntários e veículos para a coleta.

Para quem preferir levar as roupas, existem pontos de coleta no Paço Municipal, no próprio Fundo Social e nas sedes dos parceiros.