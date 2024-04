Vice-prefeita Dinha sai do União Brasil e filia-se no PSD

Com a troca na direção do União Brasil em Adamantina, assim como fizeram os vereadores Aguinaldo Galvão, Cid Santos e Riquinha do Bar, a vice-prefeita Dinha Santos Gil confirmou ao Jornal Folha Regional que também oficializou a sua saída do partido.

“Depois de 20 anos dedicados exclusivamente ao União Brasil, onde pude construir minha trajetória política, sendo eleita vereadora em quatro mandatos – inclusive a primeira mulher a presidir a Câmara Municipal – e também atual vice-prefeita, além de presidente do Fundo Social de Solidariedade, devido às mudanças recentes que ocorreram não me senti confortável em continuar no partido e preferi buscar uma nova legenda”, explicou.

Dinha revelou à reportagem que filiou-se no Partido Social democrático, presidido pelo prefeito Márcio Cardim, para o qual também foram os vereadores Noriko Saito e Riquinha do Bar.

“Recebi o convite para fazer parte do PSD. E aceitei por consideração ao prefeito Márcio (Cardim), que por sinal faz uma ótima administração, e também pela grande amizade que tenho com o secretário de estadual saúde Dr. Eleuses Paiva, que também pertence ao partido. Então, resolvi estar com eles para ajudar no fortalecimento do partido e também do nosso grupo nos projetos de continuidade do desenvolvimento de Adamantina, trazendo mais conquistas que melhorem a qualidade de vida da nossa população, como tem acontecido nesses últimos anos”, declarou.

No grupo da ‘situação’, atualmente formado por PSD, PL e PSDB, Dinha é um dos nomes apontados como possível pré-candidata a prefeita para as Eleições Municipais deste ano.