Solicitada criação de Conselho Municipal de Moradias Populares em Adamantina

Evento, em parceria com o sindicato rural e o SEBRAE, é voltado para ações de estímulo ao empreendedorismo feminino no campo

As produtoras e trabalhadoras rurais de Adamantina e região terão um evento importante nesta quarta-feira (17/04). Comemorando dois anos de muito trabalho, a Comissão Semadoras do Agro, da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp), em parceria com o SEBRAE e o sindicato rural, levará à região ações de estímulo ao empreendedorismo feminino no campo.

A abertura será feita pelo presidente do Sindicato Rural de Adamantina, José Carlos Tiveron, pelo prefeito de Mariápolis, Ricardo Mitsuro Watanabe, e o gerente do SEBRAE-SP – Presidente Prudente, José Carlos Cavalcante. A vice-presidente da Comissão, Juliana Farah, apresentará a palestra “Protagonismo Feminino: Do empreendedorismo ao acesso a crédito no campo”, enquanto a coordenadora executiva das Semeadoras, Adriana Menezes, falará das ações desenvolvidas pela FAESP em prol das mulheres.

“Estamos comemorando dois anos de muito sucesso do projeto e lançamos novos desafios. As mulheres estão respondendo ao trabalho e procurando o Senar-SP, por exemplo, para novos cursos. Houve um crescimento de 10% na participação feminina, mostrando que as mulheres estão ocupando seu lugar de direito no agronegócio”, frisou Juliana Farah.

Haverá ainda a palestra online “Amar é se Cuidar”, ministrada por Ana Eliza Angeliere, e a analista de negócios do SEBRAE-SP, Fabíola Neias, fará a apresentação “Descubra-se”. O Banco do Povo estará prestando atendimento às produtoras durante o evento.

SERVIÇO

Mulheres, descubram-se no Campo

Local: Centro Comunitário

End.: Rua Rui Barbosa, 1008 – Centro – Mariápolis

Data: 17/04

Hora: 18h

Informações e inscrições:

Sindicato Rural: 18 3521-2571

SEBRAE: 18 99815-9080 (Whatsapp)

Inscrições pelo link