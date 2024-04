Com sede deteriorada, Município e Estado precisam chegar a acordo sobre novo local para IREL

Adamantina foi escolhida anos atrás como sede regional da Inspetoria de Esportes e Lazer vinculada à Secretaria de Esportes e Lazer do Estado de São Paulo. Então, na época, disponibilizou a antiga casa que abrigava a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Adamantina para instalar o órgão. Porém, o imóvel – localizado na Rua Fioravante Spósito – foi invadido pela enchente que atingiu aquela região da cidade no mês de novembro do ano passado e ficou bastante deteriorado.

O impasse existente entre Município e Estado foi revelado na manhã desta terça-feira (16), quando as reportagens do Portal Adamantina Net e da Rádio Brasil FM foram chamadas no local – em situação totalmente precária –, onde ocorria uma reunião organizada pela Inspetoria Regional com a participação de professores de educação física representantes de escolas da microrregião de Adamantina.

Ao chegar, os repórteres foram levados para verem as condições em que se encontra o imóvel. Além do mato nas partes interna e externa, existem vidros e portas quebrados, móveis estragados e, inclusive, dá para ver as marcas nas paredes da altura que subiu a água durante o alagamento.

O encontro tinha como finalidade a realização do Congresso Técnico dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo 2024 – Etapa I, na modalidade de Atletismo, categoria Mirim e Infantil. E, segundo o inspetor regional Neideval Veri, o local é disponibilizado pelo Município, no entanto, não oferece mais condições de ocupação, por isso há a necessidade de mudança pata outro espaço.



Ainda no final da manhã de hoje, o Adamantina Net buscou explicações com o secretário municipal de esportes Ronaldo Pereira Dutra ‘Tuiuiú’, que descartou qualquer ligação da SELAR com a reunião, tendo em vista que trata-se de um evento (Jogos Escolares) promovido diretamente pelo Estado. Também afirmou que sequer sabia do encontro nesta data e no local em que foi marcado, já que foi convocado pela IREL.

“Quando o Estado cortou os aluguéis de imóveis nos municípios, a Prefeitura de Adamantina então cedeu de forma amigável aquele imóvel, que está ligado à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, para instalar a Inspetoria Regional, com a responsabilidade de manutenção toda do Estado. Então, quando aconteceu aquela fatalidade das enchentes, quem deveria ter tomado as providências não era mais o Município”, disse.



E completou: “Depois do alagamento, o Município chegou a apresentar outras duas opções para abrigar a IREL, porém, não teriam sido aceitas”.

Caso Municipio e Estado não cheguem a um acordo com relação a um novo espaço, Adamantina pode abrir não de ser a regional da Inspetoria de Esportes.