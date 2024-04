Sérgio Vanderlei recebe título de Cidadão Adamantinense nesta quarta-feira

O jornalista, empresário, secretário municipal de Cultura e Turismo, conselheiro do Sesc e presidente do Sincomercio Nova Alta Paulista (Sindicato Patronal do Comércio Varejista) Sérgio Vanderlei recebe, nesta quarta-feira (10), o título de Cidadão Adamantinense, pela Câmara Municipal.

Considerada a maior homenagem do poder legislativo a não nascidos em Adamantina, o título foi concedido em 2018, por iniciativa dos vereadores à época, Acácio Rocha e Eduardo Fiorillo, acompanhados de Alcio Ikeda, sendo aprovado por unanimidade pelo Legislativo municipal.

“A biografia profissional do Sérgio, em grande parte dedicada e exercida em Adamantina, e quando verificada em 2018 para a concessão do Título, já validava em todos os aspectos a honraria proposta à ele e aprovada pela Câmara Municipal à época. Em janeiro de 2021 se tornou secretário municipal de Cultura e Turismo, e o reconhecimento concedido em 2018 se confirmou ainda mais. O título de Cidadão Adamantinense concedido a ele, e que agora será oficialmente entregue, é uma manifestação de gratidão do nosso Poder Legislativo por toca contribuição, amor e carinho ao Município, pela atuação que valoriza e promove a nossa cidade dentro e fora dos nossos espaços, e que isso o inspire a persistir na sua crença e confiança no potencial da nossa Adamantina”, destacou Acácio Rocha.

HISTÓRICO

Nascido em São Paulo, em 31 de julho de 1970, Sérgio Vanderlei chegou a Adamantina em 1993, como repórter e redator do Jornal O Adamantinense (hoje Diário do Oeste).

Foi então que começou a construir sua história em Adamantina. Ao ingressar em O Adamantinense, iniciou uma importante inserção profissional na cidade, o que permitiu apresentar-se ao público e fazer sua história. Neste periódico ficou até 1997, quando fundou o Jornal Impacto.

Em paralelo acumulou também as funções de assessor de imprensa na Prefeitura de Adamantina entre outras funções.

Já em 2010, em paralelo à atividade de diretor do Grupo Impacto, foi eleito presidente do Sincomercio Nova Alta Paulista, ocupando sua liderança até hoje.

Na atuação à frente do Sincomercio Alta Paulista, Sérvio Vanderlei liderou e protagonizou duas conquistas. A primeira delas é a ampliação da base territorial até Dracena, e a conquista da sede própria do Sincomercio em Adamantina.

No entorno do Jornal Impacto, fundado em 1997, Sérgio constituiu o Grupo Impacto, com o lançamento do portal de Impacto Notícias, a revista VOX, e a realização de eventos, como Semana da Moda e o Destaques do Ano. Em todas as ações promove o nome de Adamantina e contribui com a geração de empregos e oportunidades.

Entre outras ações, Sérgio foi também o presidente da Expoverde 2015 (Feira do Verde e Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial de Adamantina), coordenador da Semana da Moda de Adamantina (2006 a 2014), do I Fórum de Desenvolvimento Socioeconômico de Adamantina (2007), coordenador das comemorações dos 55, 54, 53, 52, 51 e 50 anos de emancipação político-administrativa de Adamantina (2004, 2003, 2002, 2001, 2000 e 1999), coordenador do Carnaval Popular de Adamantina (2004), Coordenador da Femita-Feira de Moda, Informática e Turismo de Adamantina (1997), Coordenador da Campanha Natal Luz da Associação Comercial de Adamantina (1997) e Instrutor do Senac/Presidente Prudente (1996).

Atualmente está como secretário de Cultura e Turismo de Adamantina, no mandato 2021/2024.