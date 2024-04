Partido NOVO considera possibilidade de alianças para definir futuro candidato a vice de Tiveron

A presidente da comissão provisória do NOVO de Adamantina, Vilma Guelsi de Alcântara – atualmente, a única mulher a liderar uma sigla partidária na Cidade Joia – foi a antrevistada da semana na TV Folha Regional e esteve ao vivo nos estúdios na manhã da última segunda-feira (25).

Com a aproximação do final do prazo para filiações – 5 de abril –, tendo em vista as Eleições Municipais 2024, a representante revelou como estão as articulações internas para a disputa das cadeiras na Câmara Municipal.

“A gente está com nossa chapa de vereadores praticamente montada. Faltam apenas alguns nomes para serem confirmados. Muitas pessoas têm nos procurado e temos feito bastante reuniões. Então, o NOVO vem com uma chapa de candidatos muito forte. Acredito que haverá uma grande renovação”, disse.

Já para a disputa pela Prefeitura de Adamantina, Vilma confirmou como pré-candidato a prefeito José Carlos Martins Tiveron. “Ele é um exemplo, porque não precisava estar na política, mas, por ser um adamantinense e conhecer muito Adamantina, resolveu colocar o seu nome à disposição”.

Ao ser questionada se o futuro candidato a vice-prefeito seria também do NOVO, a presidente considerou a possibilidade de composição com outras legendas. “Não necessariamente precisa ser do mesmo partido. Já temos outro aliado, o PRD em Adamantina. Mas não temos pressa para definir o vice. Como disse, estamos tento bastante reuniões, muita procura e definiremos com bastante calma e cuidado, porque o vice é muito importante”.

A entrevista completa pode ser assistida no portal adamantinanet.com.br