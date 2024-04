Sem instalação, equipamentos comprados por R$ 2,2 milhões seguem inutilizados

Na terça-feira (26) a reportagem do Jornal Folha Regional esteve no depósito de resíduos de construção civil, localizado na margem da Vicinal José Bocardi – antes da Usina de Lixo – e, como já havia sido noticiado pelo Portal Siga Mais, encontrou os equipamentos adquiridos pela Prefeitura de Adamantina por meio de empréstimo no valor de R$ 2 milhões ainda expostos ao tempo e rodeados de mato.

O maquinário foi entregue em dezembro do ano passado e até então não foi instalado.

O valor total investido na compra dos equipamentos para processamento dos resíduos de construção civil é R$ 2.265.000,00. Ou seja, houve um complemento com recurso próprio do Município no valor de R$ 265.000,00, conforme a Lei Municipal Nº 4.071/2021.

O edital publicado pela Prefeitura de Adamantina na época do processo licitatório, ainda de acordo com a reportagem do Siga Mais, previa que a empresa contratada deveria começar a implantação dos equipamentos dentro de 90 dias após a emissão de ordem de início. Já a conclusão estava expressa de ocorrer em 150 dias.

A vencedora do Pregão Presencial – datado de abril de 2023 – foi a Handelmaq Comércio e Serviços de Equipamentos Ltda, de Indaial (SC).