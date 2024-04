Paróquia Santo Antônio inicia venda de cupons para sorteio de carro e moto na Festa do Padroeiro

A Lojas CEM confirmou sua chegada a Adamantina, em loja que será construída na esquina da Avenida Capitão José Antônio de Oliveira com a Rua Deputado Salles Filho. A localização estratégica no centro da Cidade Jóia vai receber o novo empreendimento, impactar o entorno e ampliar as opções de compra para consumidores de Adamantina e região.

Seus representantes estiveram na cidade na quinta-feira (11) e se reuniram com dirigentes da administração municipal para a apresentação do investimento. A aquisição dos imóveis pela Lojas CEM foi mediada pela Imobiliária Kasa Imóveis. As sócias na empresa, Cristiane Grion e Sandra Grion, também participaram do encontro.

Eles foram recebidos pelo secretário municipal de gabinete, Gustavo Taniguchi Rufino, onde apresentaram as linhas gerais do empreendimento que chega à cidade. “Apresentamos um estudo do que a empresa pretende fazer e fomos muito bem recebidos, nos sentimos acolhidos por todas as pessoas aqui da prefeitura que a gente teve contato, especialmente o Gustavo”, informou o diretor de expansão da rede varejista, Eder Benito, após o encontro.

Unidade de Osvaldo Cruz – SP

O representante da Lojas CEM falou também sobre o início das obras, previsão de inauguração da loja e de geração de empregos na operação da nova filial local. “Adamantina está no plano de expansão de empresa já há algum tempo, nós já chegamos com nossa linha de distribuição até o Osvaldo Cruz e agora estamos para iniciar as obras aqui também”, disse Eder Benito. “Acreditamos que dentro de uns 15 a 30 dias deve ser iniciadas as obras e depois de iniciada, por volta de cem dias a loja já deve ser inaugurada”, revelou. Coincidência ou estratégia, o prazo de 100 dias coincide com o nome da rede.

O diretor de expansão pontuou também sobre a previsão de novos postos de trabalho que serão abertos na nova filial adamantinense. “São gerados inicialmente 25 empregos diretos, todos esses contratados na cidade. Só o gerente e assistente da loja que são formados dentro da empresa, esses vêm de outra cidade para cá”, explicou. “Mas é fantástico porque são 25 novos empregos, empregos de qualidade com salários dignos. E com certeza viemos para fazer história também aqui em Adamantina”, completou.

Além de fomentar a economia local, com geração de impostos e empregos, a chegada do investimento põe fim à situação da esquina onde vai ser instalada a nova loja, de dois imóveis estavam fechados há anos e impactavam todo o entorno dessa região de comércio. “A gente está muito feliz por estar chegando e vamos arregaçar as mangas e fazer mais uma loja sensacional”, finalizou Eder Benito.

LOJAS CEM

Com 72 anos de mercado, a Lojas CEM tem mais de 300 unidades nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná. Uma das mais recentes foi inaugurada em Osvaldo Cruz, em julho do ano passado. A rede não atua com vendas online e aposta todas as suas estratégias em lojas físicas.

Conforme seu site institucional a empresa teve seu início em 1952 como uma pequena oficina de bicicletas na cidade de Salto, na Região Metropolitana de Sorocaba. Com o passar dos anos o negócio evoluiu. A sigla CEM – Centro dos Eletrodomésticos e Móveis – foi escolhida em 1976 por meio de um concurso que movimentou a região.