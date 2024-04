Menores da Fundação Casa fogem de instituição de ensino e são recapturados pela PM em Adamantina

Dois policiais militares do efetivo da 2ª Companhia da Polícia Militar em Adamantina, cabos PM Revolta e Herrera, conquistaram nesta sexta-feira (12) os dois primeiros lugares no Torneio de Táticas, Técnicas e Tiro Policial realizado em Presidente Prudente, em comemoração ao 5° aniversário do 8° Batalhão de Ações Especiais de Polícia (8° BAEP).

Na competição participaram policiais dos efetivos do 18° BPM/I (Presidente Prudente), do 25°BPM/I (Dracena), do 32° BPM/I (Assis) e o 42° BPM/I (Presidente Venceslau), e também as equipes de Forças Tática dos referidos Batalhões.

Na modalidade de Radiopatrulha o 25° BPM/I teve como representante os dois policiais militares de Adamantina. A dupla do efetivo de Adamantina conquistou as duas primeiras classificações, entre as equipes dos quatro batalhões, com o primeiro lugar ao cabo Revolta e o segundo lugar com ao cabo Herrera.

A conquista foi comemorada pelo 25° BPM/I. “Parabéns aos policiais militares pelo profissionalismo e dedicação. O comandante, oficiais e praças do 25 º BPM/I parabenizam e desejam sucesso”, destaca a postagem.