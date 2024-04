Capitão Bressan se especializa no Comando Geral da PM em São Paulo

Conforme a Polícia, ele iria se encontrar com uma outra adolescente em Adamantina

Na tarde desta quarta-feira (27) policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais – DIG e da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes – DISE receberam informações acerca do desaparecimento de um adolescente de quinze anos ocorrido na cidade de Paranavaí/PR na última terça-feira.

Familiares do jovem entraram em contato com a DIG/DISE informando que registraram Boletim de Ocorrência do desaparecimento do menor e forneceram algumas informações que auxiliaram nas investigações, relatando que o jovem manteve contato pela internet com uma adolescente moradora de Adamantina e provavelmente havia vindo de ônibus para a cidade na noite de terça-feira.





Os investigadores, acompanhados do Delegado Dr. Rodrigo Pigozzi Alabarse, identificaram o possível endereço da jovem residente em Adamantina. Em diligências realizadas durante a tarde desta quarta-feira, identificaram a adolescente acompanhada do menor desaparecido.

Os policiais civis informaram ao jovem sobre o contato de seus familiares e sobre o registro do boletim de ocorrência de desaparecimento. O adolescente foi conduzido à sede da DIG/DISE para registro da ocorrência de sua localização. Foi solicitada a presença do Conselho Tutelar local, que conversou com o jovem e acompanhou os trabalhos, também foi realizado contato com a genitora do adolescente, que veio à cidade de Adamantina para buscá-lo, sendo entregue a ela.