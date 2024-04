Cabos PM Revolta e Herrera representam Adamantina e ficam em 1º e 2º lugar em torneio do BAEP

Crime aconteceu em Itororó do Paranapanema, distrito de Pirapozinho

O trabalho investigativo do delegado da Polícia Civil, Dr. Rafael Galvão, e sua equipe do Setor de Investigações Gerais, o “SIG”, resultou na identificação dos suspeitos de assassinar a tiros o luceliense Marcos Paulo dos Santos, morto com disparos de arma de fogo enquanto participava de um churrasco em Itororó do Paranapanema, distrito de Pirapozinho no último dia 23 de março.

Nossa reportagem falou com o delegado Dr. Rafael Galvão, que deu detalhes sobre a ação policial desencadeada na manhã desta quinta-feira (11), após a emissão dos mandados de busca e apreensão.

Ele relembrou o caso que aconteceu durante uma confraternização em um imóvel residencial, quando um homem encapuzado e todo vestido de preto, adentrou o local e efetuou três disparos de arma de fogo, executando a vítima que não teve chances de defesa.

Além do executor, um segundo participante do crime também foi identificado, morados de Santo Inácio, no Paraná, que teria fornecido a arma e munições utilizadas na morte do luceliense Marcos Paulo.

Dr. Rafael Galvão destacou ainda que todos os investigados são pessoas conhecidas no meio policial, pelo envolvimento com o tráfico de drogas e que com a prisão temporária, as investigações poderão se aprofundar, esclarecendo assim as motivações, bem como a dinâmica do crime.

O suspeito de 39 anos teve a prisão decretada e está foragido, sendo procurado pela Polícia Civil e deve ser preso nos próximos dias.

“A ação policial contou com a participação de 16 policiais civis paulistas e 8 do Paraná, o que mostra a importância do rápido e perspicaz atendimento das ocorrências relevantes, que culminaram em mais um esclarecimento de crime grave na região”, destacou o delegado Dr. Rafael Galvão.



Segundo o relatório da investigação, a motivação do grave crime, chamado de execução pelo delegado de polícia, seria o fato da vítima se opor à venda de drogas na confraternização que realizou.

“É o tráfico de drogas trazendo uma série de delitos correlatos e contra a vida em nossa Comarca”, finalizou Dr. Rafael Galvão.

Na ação policial, ainda, foi apreendida a roupa supostamente utilizada na execução do delito.

Os envolvidos responderão pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pela ausência de possibilidade de defesa da vítima, cuja pena oscila entre 12 a 30 anos de reclusão.