Após infiltrações, substituição do telhado do futuro Museu deve ser concluída neste mês de abril

Com o surgimento de problemas graves de infiltração após a conclusão das obras de reforma e adequação do prédio que abrigará o futuro Museu e Arquivo Histórico Municipal ‘Setsu Onishi’, a Prefeitura de Adamantina por meio das Secretarias de Cultura e Turismo e de Planejamento verificaram a necessidade de fazer a substituição completa do telhado.

Tendo em vista que não constava no projeto inicial da revitalização do imóvel, foi necessário promover trâmites burocráticos com processo de dispensa de licitação.

O valor troca do teto ficou em aproximadamente R$ 40 mil, incluindo a mão de obra e as telhas com fornecimento pelo Município. Portanto, a obra está sendo executada com recursos próprios.

O Museu e Arquivo Histórico funcionará na antiga Igreja Budista, localizada na Alameda Ity Endo, 70, Vila End – a aproximadamente 150 metros do Parque dos Pioneiros –, que foi doada para o Município pela Acrea (Associação Cultural, Recreativa e Esportiva de Adamantina.

O prédio passou por uma completa reforma, viabilizada por meio do processo licitatório (nº 13/2022) que teve como vencedora a empresa Yasmim Moreira Santos Construtora Ltda, de Avanhandava/SP. Os trabalhos iniciaram em março de 2022 e foram concluídos no segundo semestre de 2023.

“Até o momento, não foi identificado necessidade de outras reformas no prédio. A expectativa é que a obra seja concluída em abril”, revelou a Prefeitura.