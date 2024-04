Adamantina e Pacaembu Sub-18 disputam a final dos Jogos da Juventude

Empretec, Loja do Futuro,Semana do MEI e Projeto Gestão + Empreendedora de Adamantina são as iniciativas a serem realizadas

Na manhã de ontem (2), a secretária de Desenvolvimento Econômico, Luciana Pereira, e o consultor do Sebrae-SP, Guilherme Soares, fizeram uma reunião com o objetivo de definir as ações que serão desenvolvidas no município neste ano.

O município já conta com um comitê gestor formado pela Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, membros do Sebrae de Presidente de Presidente Prudente e, ainda, da Associação Comercial e Empresarial e, ainda, um posto do Sebrae Aqui que funciona na ACE.

EMPRETEC

No encontro, ficou definido que o município receberá o Empretec. De acordo com o SEBRAE SP, o Empretec é o principal programa de formação de empreendedores do mundo, um seminário intensivo criado pela Organização das Nações Unidas (ONU), promovido em 40 países e exclusivo do Sebrae no Brasil.

O objetivo não é só levar técnicas, mas possibilitar que o participante descubra seu perfil empreendedor, as habilidades e, ainda, desenvolva as capacidades que já possui. O primeiro encontro acontecerá no dia 25 de abril a partir das 19h no Anfiteatro Fernando Paloni. A ação é voltada para o comércio local.

Loja do Futuro

Adamantina terá a Loja do Futuro. A iniciativa foi apresentada ao município durante a Feira do Empreendedor, que aconteceu em outubro do ano passado em São Paulo. No município, a iniciativa será instalada em parceria com o Sincomércio.

Conforme as informações disponíveis no Portal do Sebrae, a Loja do Futuro do Sebrae-SP apresenta ferramentas de vendas autônomas inteligência em precificação, gestão de estoque, holografia, provador virtual, customizador 3D, gerenciador de redes sociais e robôs para atendimento. O lançamento oficial acontecerá no dia 21 de maio.

Semana do MEI

A programação para o ano ainda traz a Semana do MEI que acontecerá nos dias 21, 22 e 23 de maio. As temáticas serão: Transforme Seguidores em Compradores (Online); Faça o preço certo e não perca dinheiro (Online) e Faça seus clientes se tornarem fãs de sua empresa (Online).

Todas as palestras serão gratuitas e somente para quem é MEI. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no link: https://forms.office.com/r/ RaDTAFzjUa

Projeto Gestão + Empreendedora de Adamantina

As mulheres que já fazem parte do Programa “Feira da Mulher Empreendedora” participarão do Projeto Gestão + Empreendedora de Adamantina. O objetivo da iniciativa é oferecer mais formações visando o fomento do negócio delas.