Servidores do Centro Universitário realizam ato em defesa do projeto do Plano de Saúde

O Dia Internacional da Mulher é comemorado no dia 8 de março. Para marcar a data, a Prefeitura de Adamantina, por meio das Secretarias de Assistência Social, Cultura e Turismo e Desenvolvimento Econômico, preparou uma semana alusiva com o tema “Mulheres que Inspiram”.

Este ano, a programação conta com um homenagem para três mulheres que são expoentes nos segmentos em que atuam nas áreas da Assistência Social, Cultura e Desenvolvimento Econômico.

As inspiradoras serão homenageadas durante o show “Mulheres que Inspiram” que acontecerá na Praça Elio Micheloni no dia 5 de março a partir das 20h.

Expoente na área de Assistência Social Ivoni Ramos é homenageada

A escolhida pela Secretaria de Assistência Social foi Ivoni Gonçalves Ramos, que chegou em Adamantina em 1957 para cursar o ginásio no município.

“Me aposentei como professora e fui atuar na área da Assistência Social. Desde outubro de 1996 estou à frente da Casa do Garoto. A Assistência Social se tornou uma política pública e eu fui adequando o nosso abrigo para o serviço de acolhimento institucional”, conta.

Ela relembra que com o passar do tempo, diminui a quantidade de crianças, devido aos critérios.

“Mas como o prédio era muito grande, sentia que o prédio devia ser melhor utilizado. Construímos uma casa para adequar o serviço de acolhimento. Depois disso, quando o ex-prefeito Kiko Micheloni, me convidou para assumir a Secretária de Assistência Social do município”, diz.

A homenageada ainda afirma que na época o governo federal estava dando bastante apoio para instalar a Assistência Social como uma política pública.

“Daí então, instalei o SUAS, criando o CRAS, CREAS e espaço para serviço socioeducativo de crianças e adolescentes. Quando saímos, estava montada a estrutura para que a política de assistência social fosse desenvolvido.

Ivoni conta que é questionada pelas pessoas por sua atuação. “Por ser da doutrina espírita, ela nos ensina que o trabalho no bem, faz bem. Como a minha situação era difícil na época, eu não aguentava mais ficar no serviço que eu fazia, por isso assumi a direção da Casa do Garoto. Fui conhecendo outro espaço de trabalho, diferente da educação”, recorda.

Ela afirma que vir para a área da assistência foi um presente de Deus. “No começo, eu chorei muito, não queria vir. Vim para uma casa de campo que atende crianças e adolescentes e suas famílias”, diz.

Para ela, ser homenageada é motivo de constrangimento. “A Casa do Garoto é para mim um antidepressivo. Se a gente se dispõe a trabalhar bem e com as pessoas menos favorecidas, temos que executar ações de qualidade, pois se não for assim, não há objetivo”, finaliza.

A homenageada ainda motiva as mulheres a sempre fazerem mais. “Não fiquem esperando o tempo passar, o trabalho é o melhor caminho para todos nós enfrentarmos os problemas da vida e é nele que vamos superar”, finaliza.

Inspiração com seu talento musical Rita Ramezzoni é a representante da cultura

“Música é um alimento para alma”. Assim define Rita de Cassia Lima Ramenzoni, homenageada pela Prefeitura de Adamantina na área da Cultura. Diretora da Escola Villa Lobos, desde o ano de 1976, a pianista conta que estudou no conservatório desde os 6 anos de idade. Além da formação musical, Rita ainda fez faculdade de matemática e pedagogia.

Rita conta que atua na área com o objetivo de despertar o interesse na música erudita em jovens e despertar o interesse pela arte da música. “Continuar incentivando os jovens e as crianças para aprender música e fazer a diferença em cada um deles é o que me motiva a fazer mais por Adamantina”, assegura.

Ela ainda acrescenta que desde que assumiu a direção da escola, os alunos participam de concursos de piano por todo o estado, a escola é reconhecida pelo MEC e forma artistas como: Gislene Natera (Musica Unicamp), Luciana Noda, Kleberson Calanca, Domingos Sarto Neto, entre outros.

“Levo alegria ao ensinar e dirigir a escola e com a música que faz tão bem para as pessoas você se sente melhor todos os dias, e faz as pessoas se sentirem bem com a aprendizagem musical”, garante.

Por isso, ela afirma estar agradecida, feliz e muito alegre por receber essa homenagem. “A voz não é apenas um instrumento musical; é a canção, a resiliência, a força da nossa luta por direitos. Parabéns a todas as mulheres por este marco significativo em sua jornada pela igualdade no mundo”, finaliza.

Vilma Aparecida Sgobbi por meio das marcas do Grupo Boticário, está presente hoje em 24 municípios e é inspiração para o desenvolvimento econômico!

“Um grande estímulo para que eu continue nessa jornada, aprendendo, dividindo conhecimentos daquilo que aprendi e do que aprendo todos os dias!”

Com essa frase, Vilma Aparecida Sgobbi define o recebimento da homenagem durante o show “Mulheres que Inspiram” que acontecerá nesta terça-feira (5) a partir das 20h na Praça Elio Micheloni.

A homenageada, natural de Adamantina, conta que saiu da cidade apenas para estudar Farmácia Bioquímica na Unesp Araraquara. “Atuei na área por 25 anos e em 1985 abri a minha primeira unidade de O Boticário”, relembra.

Atualmente, por meio das marcas do Grupo Boticário, ela está presente em 24 municípios. “Em 2005 abri a minha primeira unidade da marca Arezzo aqui em Adamantina, Hoje atuo em 4 cidades, além de Adamantina, Dracena, Araçatuba e Três Lagoas!”, acrescenta.

Vilma diz que sua motivação é o amor e a paixão pelo que faz, pois os desafios são novos todos os dias.

“Aprendizado, oportunidade de crescer como pessoa e como profissional. O dinamismo me encanta e os segmentos em que atuo trazem isso, movimento constante, estar com pessoas, conhecer pessoas, sempre com oportunidades de criar, inovar e crescer!”, afirma.

Ela conta que trabalha por Adamantina, porque além de ser sua cidade de origem, as empresas antes da expansão também começaram aqui.

“Uma cidade linda, com qualidade de vida, Tenho muito orgulho e respeito por essa cidade! Os melhores momentos da minha vida vivi aqui, com meus pais, a minha infância. Minha vida é incrível nessa cidade, tenho inúmeras memórias afetivas! Me sinto muito feliz, quando vejo chegando algum progresso por aqui!, garante.

A homenageada ainda acrescenta que está feliz e grata por ter sido lembrada. “quero expandir os meus negócios, continuar gerando empregos e melhorando a vida das pessoas ao meu entorno! Já tenho alguns projetos já em andamento para 2024!”, adianta.

Segundo ela, o seu objetivo é deixar um legado para sua família, para os seus negócios e também para sua cidade natal.

“Mulher, acredite e invista em você. Leia, estude, aprenda, faça cursos, mentorias, nunca pare de aprender e compartilhe o seu aprendizado! A pessoa mais importante do mundo é você! Se valorize! Busque a sua identidade todos os dias, você é a imagem e semelhança de Deus, então você pode ser, ter o que quiser, basta fazer e nunca desistir até conquistar!”, finaliza.