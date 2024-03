Paróquia Nossa Senhora de Fátima define programação da Semana Santa

A Semana Santa deste ano está marcada para ocorrer entre os dias 24 e 31 de março. E a Paróquia Nossa Senhora de Fátima de Adamantina definiu a programação preparada para esse período e a encaminhou ao Jornal Folha Regional.

As celebrações têm início no Domingo de Ramos (24), às 8h com a Benção e Procissão de Ramos. A saída será da sede dos Vicentinos. No mesmo horário, nas Capela Nossa Senhora Perpétuo Socorro, com partid ada Rua Paraná esquina com rua Ceará. Já às 17h30, na Capela São João Batista, a saída será da Antena da FAI. E 19h a benção e missa ocorrem na Matriz.

Para segunda-feira (25) está marcada a Celebração das Dores de Nossa Senhora, às 19h30.

Terça-feira (26), 19h30, é a Missa dos Santos Óleos – em Osvaldo Cruz.

Na quarta-feira (27) tem a Procissão do Encontro, com início às 19h30 – Mulheres sairão da Escola Navarro e os Homens da Escola Champagnat.

A Ceia do Senhor Morto será na quinta-feira (28): 19h30 na Matriz (adoração até 24h) e 20h na Capela São João Batista (adoração após a Missa).

Sexta-feira Santa (29) traz a Paixão e Morte do Senhor, com adoração na Paróquia, das 6h às 14h30; e 15h a celebração na Matriz e nas Capelas Perpétuo Socorro e São João Batista. Já às 19h começa a Procissão do Senhor Morto, com saída da Paróquia de Santo Antônio.

O Sábado Santo (30) conta com a Vigília Pascal, 19h, na Nossa Senhora de Fátima e na São João Batista.

Para fechar a Semana, no Domingo de Páscoa (31), tem a Procissão da Ressureição, a partir das 6h, na Praça Estrela e Missa na Matriz. Depois, às 9h e às 19h haverá missa.