Espaço de paisagismo criado no Parque dos Pioneiros receberá a flor Cosmos

Após receber os girassóis no final do ano passado, agora o espaço de paisagismo que foi criado no Parque dos Pioneiros receberá a flor Cosmos. Ao todo, serão plantadas mais de 30 mil mudas nas cores rosa, amarelo, branco, entre outras, em uma área de 1500 m².

Todas as flores foram produzidas pela Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA), no viveiro de mudas. De acordo com o secretário da SAAMA, Thiago Benetão, a espécie escolhida é muito comum no Japão.

“Aqui, será fácil o seu cultivo, pois ela precisa de sol para florescer e isso temos de sobra!”, explica. Ele ainda acrescenta que ela pode chegar a medir dois metros de altura.

“Criamos no espaço público um local em que as pessoas pudessem tirar suas fotos, fazer seus registros e, ainda, apreciar as belezas da natureza”, assegura. A expectativa é que as flores durem por pelo menos 3 meses.

As equipes da pasta já estão adubando a terra, irrigando e preparando tudo para deixar o espaço pronto para receber a nova espécie.

“O plantio deve começar dentro de poucos dias. Pedimos a população que cuide do espaço, não arranque as mudas, nem as flores. O local certamente ficará tão bonito como quando plantamos os girassóis”, finaliza.