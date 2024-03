Mulher de 63 anos é presa por furto em Adamantina

Na última sexta-feira (1) policiais militares em Adamantina prenderam uma idosa de 63 anos, acusada de furto a uma outra idosa, de 79 anos, ocorrido em um estabelecimento na área central da cidade. Um vestido da loja também foi furtado.

Conforme o setor de comunicação social do 25º Batalhão da PM, o furto vitimou uma idosa de 79 anos, cliente da loja, que teve uma bolsa levada, contendo nela R$ 1 mil. A informação às equipes foi irradiada pelo comandante da 2ª Companhia da PM de Adamantina.

Com a informação foram iniciadas as diligências e durante as buscas pela autora, a bolsa furtada foi encontrada jogada no cruzamento da Avenida Rio Branco com a Avenida Adhemar de Barros, já sem o valor declarado pela vítima.

As diligências se estenderam em diversos locais, levando as equipes a localizarem a autora do furto, de 63 anos. De imediato, conforme a PM, ela confessou a prática delituosa, entregando às equipes apenas a quantia de R$ 304,00 e um vestido produto de furto da loja.

Foram realizadas buscas no imóvel da autora, sendo localizadas no meio das roupas de cama nove notas no valor de R$ 100, totalizando R$ 900.

Diante do exposto, foi proferida voz de prisão em flagrante para a autora pelo crime de furto. Ela foi apresentada na Polícia Civil, onde permaneceu presa, à disposição da Justiça para a audiência de custódia. O valor em dinheiro e o vestido recuperados foram restituídos às vítimas.