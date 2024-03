PM captura mulher procurada da Justiça em Adamantina em condenação por tráfico de drogas

A Polícia Militar de Adamantina atuou na noite desta quinta-feira (22) em uma ocorrência de furto, recuperou uma moto, deteve duas pessoas e conseguiu devolver para a vítima cerca de 30 itens que haviam sido levados de sua residência.

Após receberem a informação via Copom de que havia uma ocorrência de furto em andamento em uma residência que havia sido invadida, bem como que o suspeito estaria com a motocicleta no Jardim Brasil, os policiais se deslocaram até o bairro e localizaram o rapaz e a passageira.



Nas duas bolsas que estavam no guidão da moto, foram localizados três celulares; dois tablets; óculos, tênis, perfumes e cosméticos de marca; carregador portátil; bolsas de mão feminina; alimentos e outros objetos.

O suspeito e a mulher foram reconhecidos pela vítima e levados para o Plantão Policial de Adamantina, onde o delegado optou por ouvir e manter preso o homem e liberar a sua acompanhante.

Os objetos foram devolvidos para a vítima.