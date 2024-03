Jantar marca homenagem da ARCA às mulheres no próximo dia 8 de março

A Prefeitura de Adamantina recebeu, o apoio do Confea (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia) no trabalho que visa viabilizar a instalação de campus do IF (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia) na cidade.

O conselheiro federal do Sistema Confea/Crea, Eng. Daniel Robles, entregou ofício encaminhado pelo prefeito Márcio Cardim ao presidente do órgão federal, Eng. Vinicius Marchese.

Ao destinar o documento, Robles – que é de Adamantina – explicou a crescente demanda regional por cursos de qualificação, principalmente os voltados para a área tecnológica.

“A implementação da duplicação da SP-294 [rodovia Comandante João Ribeiro de Barros] vai gerar, primeiramente, um crescimento latente da Alta Paulista e, consequentemente, uma demanda de profissionais, como de Engenheiros, Geólogos, Agrônomos e Geocientistas. Então, a solicitação é pertinente e precisamos apoiá-la”, pontuou Robles.

E, conforme Marchese, a solução “passa em estimular as unidades educacionais nos munícipios para que seja possível combater o déficit de profissionais que acontecerá no futuro”.

INSTITUO FEDERAL

Presentes em todas as unidades da Federação, os Institutos Federais oferecem, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, uma formação humana integral a seus estudantes.

Atualmente, o País conta com 600 campi, com 1.437.395 alunos e 10.422 cursos. O objetivo do Governo Federal é chegar a mil campi no Brasil inteiro.