APAE de Adamantina recebe anúncio de R$ 500 mil para construção de piscina terapêutica

Equipamento supre toda a demanda energética do município, enquanto equipes realizam melhorias no sistema elétrico sem interrupção de energia para os moradores

Nesta semana, equipes da Energisa estão empenhadas em mais uma etapa do cronograma de melhorias no sistema elétrico que vão beneficiar diretamente moradores de Adamantina e região. Para o conforto da população, a maior parte dos trabalhos está sendo executada sem interrupções no fornecimento de energia e, para isso, a empresa instalou temporariamente uma subestação móvel, equipamento de alta potência capaz de suprir toda a demanda energética do município.

“Nosso compromisso é atuar sempre com segurança, trabalhando para fornecer energia permanente e de qualidade. Com o suporte dessa subestação móvel, nossas equipes podem fazer as manutenções e melhorias do sistema elétrico sem que seja necessário interromper o fornecimento da energia”, explica Alessandro Gomes, gerente de Construção e Manutenção da Energisa Sul-Sudeste.

Por questões de segurança, há situações em que no início ou no fim de um procedimento na rede elétrica são necessárias curtas interrupções de energia, de até três minutos, para que seja realizada a transferência de cargas. “Mas, essas interrupções eventuais são rápidas e indispensáveis para garantirmos a segurança dos profissionais que estão trabalhando em contato direto com a rede elétrica, bem como da população das proximidades”, detalha.

Em Adamantina, especificamente, um procedimento desse está previsto para ocorrer nesta quarta-feira (6), no horário entre 5h e 5h15. “Vale lembrar que a interrupção deve durar menos de três minutos, garantindo que a população prossiga com suas atividades sem maiores transtornos”, enfatiza Alessandro.

Mutirão de melhorias

Conforme divulgado recentemente, as equipes da Energisa estão realizando em um mutirão de melhorias na rede elétrica que abastece Adamantina e outras cidades da região.

Na lista dos serviços executados nos últimos dias, estão inspeções em cabos, troca de cruzetas (estruturas que fazem a sustentação dos cabos), isoladores, transformadores, entre outros equipamentos, e podas preventivas com o intuito de remover os galhos de árvores que estejam próximos à rede de energia elétrica.