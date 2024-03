Homem morre em grave acidente entre carro e caminhão

Duas ocorrências movimentaram a Polícia Militar de Adamantina nesta quarta-feira (13).

A primeira foi na Vila Jamil de Lima, com a captura de um autor de furto de uma carteira que estava no interior de um veículo, crime que ocorreu no Bairro Mario Covas, por volta das 16h30 tendo sido o homem identificado e localizado pelos policiais militares pouco tempo após o crime.

Cartões bancários e documentos pessoais foram levados, porém, conforme consta na ocorrência, ele teria informado que como não conseguiu efetuar compras, jogou os objetos em uma lixeira. Ele foi levado para o Plantão Policial, onde foi ouvido e liberado.

A segunda ocorrência foi registrada no Parque dos Pioneiros com a captura de um condenado pela Justiça que foi abordado e após consulta ao sistema de informações da PM, constatou-se a ordem judicial, fazendo com que o mesmo fosse levado até a Polícia Civil, permanecendo detido na Cadeia Pública.