ARTIGO: Província, Pinóquio e Paredes alvas…

“Pecar pelo silêncio, quando se deveria protestar, transforma homens em covardes.” (Ella Wheeler Wilcox)

“Às vezes nos sentimos fracos. Que não fazemos diferença. Nos esquecemos que um grande protesto, se inicia com uma primeira pessoa.” (Eric Ventura)

Ao JEAN “Colega” e funcionários/as das Paredes Alvas, dedico!

by seb@r.

Nesta semana, alguns fatos um tanto quanto DESENCONTGRADOS ocorreram nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, como sempre, são fatos que trazem o PASSADO de volta ao PRESENTE e ponto quase final…

Por exemplo, quantas PROMESSAS NÃO CUMPRIDAS estão no atual CENÁRIO PROVINCIANO, ainda, que o dito cujo travestido de PINÓQUIO está devendo desde a sua primeira ELEIÇÃO, bem como, quando esteve na direção das PAREDES ALVAS e assim por diante…

As MANIFESTAÇÕES patrocinadas pelos/as FUNCIONÁRIOS/AS das PAREDES ALVAS nesta segunda-feira, 4, no campus 2 da instituição, são mais do que VÁLIDAS, tendo em vista os FATOS relatados e relacionados com o PLANO DE SAÚDE destes SERVIDORES/AS…

Portanto, torna-se LAMENTÁVEL que o PODER EXECUTIVO esteja BOICOTANDO tal PROJETO enviado pela atual REITORIA desde o ano passado, porém, o mesmo continua no mesmo lugar e nada de enviar para o LEGISLATIVO PROVINCIANO…

Entretanto, nestes OCASOS que envolvem o CONTEXTO PLURAL com proposta de SINGULAR para as PAREDES ALVAS por parte do EXECUTIVO, pode-se afirmar que MEIA PALAVRA BASTA, além do mais em meio ao tudo de menos quando se trata deste PINÓQUIO PROVINCIANO e sua turma de ALOPRADOS/AS…

Também, entendo que o LEGISLATIVO deixa a muito desejar nestas AÇÕES DE APOIO, considerando que os VEREADORES representam a COMUNIDADE frente aos DESMANDOS do PODER EXECUTIVO local…

Quase sempre, são os mesmos LEGISLADORES PROVINCIANOS que continuam marcando presença nestas QUESTÕES PROVINCIANAS, haja vista que nestes casos específicos, o BEM MAIOR deve sempre prevalecer frente aos interesses limitados pelo APOIO ao EXECUTIVO…

Outra coisa desta mesma coisa, tendo em vista que as denominadas MENTES MEDÍOCRES continuam agitando aqui e ali, haja vista, aquela turma da DIREITA VOLVER com suas ações em nome dos interesses de sempre, ou seja, PERDERAM MANÉS!

Que tal MANIFESTAÇÃO DEMOCRÁTICA em nome do BEM ESTAR que envolve a PREVENÇÃO que um PLANO DE SAÚDE proporciona para todos/as, possa servir de ALERTA nos lados das PAREDES ALVAS para o EXECUTIVO neste primeiro momento, também, para a REITORIA…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

_________________________________

e-mail: [email protected]