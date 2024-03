ARTIGO: O véu de Maya e os conservadores

Por: Nivaldo Londrina Martins do Nascimento (Mtb 35.079/SP.)

Na cultura hindu, Maya é a deusa da ilusão. Seu véu estendido indica a natureza ilusória de algumas coisas que os seres humanos acreditam ser realidade. Sobre este tema, Shopenhauer escreveu: “Maya é o véu da ilusão, que ao cobrir os olhos dos mortais, lhes faz ver um mundo que não se pode dizer se existe ou não”. Muitos brasileiros não enxergam a realidade em sua essência, sobretudo aqueles que pertencem às classes sociais mais humildes, mas se dizem conservadores.

Dentro desse contexto, está tramitando no Senado Federal, um Projeto de Lei que anistia os “pobres coitados” que depredaram, no dia 8 de janeiro de 2023, as sedes dos três poderes (Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal). O “véu” da ilusão que a extrema direita tem usado na tentativa de colocar a opinião pública a favor do citado projeto, por sinal, inconstitucional, para livrar da prisão os mentores do criminoso ataque ao Estado Democrático de Direito (leia-se Bolsonaro e cia) é o ato de 25/2, realizado na Avenida Paulista, em São Paulo.

Em que pese a multidão presente no evento, uma coisa é fato. A extrema direita nunca fez, ou fará, uma manifestação em defesa de direitos dos trabalhadores ou das classes menos favorecidas. Eles só vão para as ruas quando é para defender os seus próprios interesses. Entre 2019 e 2022, fizeram muitas manifestações e motociatas. Em todas, sem exceção, atacaram ministros do STF e, principalmente, do TSE, instituição essa, não por acaso, conhecida como a guardiã da democracia.

Também de autoria da extrema direita, outro Projeto de Lei que está tramitando no Congresso Nacional, dispõe sobre o fim das chamadas “saidinhas” de presos do regime semiaberto em determinadas datas do ano para fins de ressocialização/reintegração à sociedade. Lembramos que este direito existe desde julho de 1984, quando entrou em vigor a Lei de Execução Penal (7.210/84). Por uma ironia do destino, essa norma que há tempos vem sendo atacada pelos autointitulados conservadores, foi baixada pelo ex-presidente da República Joao Baptista de Oliveira Figueiredo, na ditadura militar.

Coincidências à parte, o real interesse da oposição nesse caso (camuflado pelo véu da ilusão colocado à frente dos olhos da população) se resume ao desgaste político que querem causar ao Governo Federal. Explico. Se o presidente Lula seguir as orientações de especialistas no assunto e vetar o projeto, terá contra si, além da extrema direita, considerável parcela dos seus próprios eleitores. Sem falar que o veto será derrubado no Congresso Nacional. Tudo indica que o botão do caos foi acionado.

Com ou sem o veto do presidente Lula, a “saidinha” dos presos está com os dias contados. Não bastasse isso, o governador Tarcísio de Freitas está trabalhando para fechar “algumas” unidades da Fundação CASA. Como moramos numa região “rica” em presídios e Centros de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, vamos orar/rezar para que as coisas não fujam do controle e que a paz continue reinando por essas bandas. E que os conservadores apaixonados pelos israelenses sigam uma antiga tradição religiosa dos judeus e façam a circuncisão. Quem sabe, assim eles se livram do véu de Maya que lhes cobre os olhos.