Arma de fogo, simulacros de fuzil e pistolas são apreendidos pela Polícia Civil de Adamantina

A família de Gabriel Damazo Delvechio, de 24 anos, de Adamantina, vive desde sábado (9) uma angústia pessoal diante do seu desaparecimento. Ele saiu da casa onde mora com os familiares, no Jardim Adamantina, por volta das 14h de sábado, e desde então não fez mais contato.

No sábado, quando saiu de casa, Gabriel vestia bermuda clara, camiseta branca e chinelo. Conforme os familiares ele não atende aos telefonemas. No sábado e domingo (10) ele chegou a visualizar mensagens enviadas pelo celular, mas não respondeu nenhuma.





Já nesta segunda-feira (11), novas tentativas de contato sem sucesso. Provavelmente o celular esteja desligado, o que amplia o sofrimentos dos familiares. Seus pais registraram um boletim de ocorrência na polícia, e também já fizeram checagem no pronto-socorro local, para verificar se poderia ter havido algum atendimento.

Conforme os familiares essa situação já ocorreu com o rapaz, porém o jovem retornou para casa no dia seguinte, situação que não se repetiu desta vez. Qualquer pista que possa levar à sua localização, os familiares pedem que sejam acionadas as polícias Militar (190) ou Civil (197).