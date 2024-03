ADNAP recepciona governador Tarcísio de Freitas no aeroporto de Adamantina

Parque Iguaçu/ Tavone e Óticas Bamboo Brasil/ CPP/ Coz Jeans, sairam vitoriosos e C.A. do Morro /Lucélia e Psirico Futsal/ BW Sprt, ficaram no empate na abertura da 2ª fase, na nona rodada da 16° Copa Regional Selar de Futsal de Adamantina, realizada na segunda-feira (11), no Ginásio de Esportes Paulo Camargo em Adamantina.

JOGOS

PARQUE IGUAÇÚ/ TAVONE

Após um primeiro tempo sem abertura de contagem, o Parque Iguaçu, sob comando do treinador David Tavone, voltou melhor em quadra e logo no início fez seus gols através Cleberson, em um petardo do meio da quadra, sem chances ao goleiro Renan. Não demorou muito Rodrigo, fez o segundo gol e mesmo pressionado, levando o gol, marcado por Samuca, segurou o adversário até o final vencendo por 2 a 1, saindo com os três pontos.

ÓTICAS BAMBOO BRASIL/ CPP/ COZ JEANS

Mostrando um futsal ofensivo e de forte marcação o Óticas Bamboo Brasil/ CPP/ Coz Jeans, não deu chance ao seu adversário e não teve muito trabalho para vencer por 6 a 2, o time do Dell de Lucélia. Os gols do time do treinador Ricardo Andradina, foram marcados por Matheus (3), Roger (2) e Nader.

PSIRICO E MORRO FICARAM NO EMPATE

No último jogo da noite as equipes do Psirico Futsal e C. A. do Morro/ Lucélia, fizeram um jogo equilibrado de muita emoção aos torcedores que ficaram até o apito final. Em grande jogo, onde o Psirico Futsal, com o domínio do jogo e saindo vencedor no primeiro tempo, viu no segundo tempo, o C.A. do Morro mostrar sua forte marcação e nos contra ataque conseguiu o empate nos minutos finais.

Os gols foram marcados por Mir (2) e Evinho (Psirico Futsal) e Kauã Porto, Fabrício Bino e Elizeu Zéus (C.A. do Morro).

ARBITRAGEM

Paulo César de Almeida “Yogue “, Marcos Nunes “Schaquil” (Osvaldo Cruz) e João Carlos (Tupi Paulista).

GRUPOS 2ª FASE CLASSIFICAÇÃO

GRUPO – E: Parque Iguaçu – 3, Morro Lucélia e Psirico – 1 cada e Hookah Valem – 0

GRUPO – F: Óticas Bamboo Brasil – 3, Dell Lucélia – 0, CW Motos e Império do Corte (não jogaram ainda).