Adamantina vive aumento nos casos de Covid e avanço da Dengue

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a Atlética do curso de Agronomia do Centro Universitário de Adamantina, em parceria com a coordenação do curso e a Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT), organizaram o 2º Encontro “Mulheres no Agro da FAI”, como forma de homenagear as alunas da Instituição.

O evento foi realizado no dia 8 de março, no período noturno, no Câmpus II e direcionado às alunas do curso de Agronomia.

O encontro contou com a participação da engenheira agrônoma Vanessa Biazotto, consultora em Agronegócio, que abordou os diversos aspectos da mulher como profissional na área agronômica. A palestrante contou um pouco sobre sua trajetória e as diversas experiências pessoais e profissionais, ressaltando que atualmente o mercado de trabalho está muito mais receptivo para a atuação da mulher, o que não ocorria no início de sua carreira.

Além disso, Vanessa destacou a importância da mulher neste setor, que tanto contribui para a economia do país. Finalizando a sua apresentação, a engenheira agrônoma abriu espaço para um bate-papo com as alunas, esclarecendo dúvidas da profissão. Essa apresentação serviu como estímulo para as futuras engenheiras agrônomas, apresentando as diversas oportunidades de atuação no ramo e dicas de como se inserir no mercado de trabalho.

Após a apresentação, foi realizada uma entrega de “mimos” às alunas presentes, encerrando com uma confraternização entre todos os participantes.