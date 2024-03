Adamantina/Selar estreia em Panorama na Copa de Base neste sábado

As equipes Adamantinense da Selar (Secretária de Esportes, Lazer e Recreação de Adamantina) Sub – 13 e Sub – 5, sob orientação Lú Gimenes, Ricardo Andradina e Rafael Mortari, neste sábado (2), em Panorama, estreia pela primeira rodada da 4ª Copa Regional Judá de Lucélia Categorias de Base.

Os garotos de Adamantina vão enfrentar a CME de Panorama, em dois duelos.

As partidas acontecem no campo da linha férrea, com início previsto às 8h30.

Na foto, os comandantes Lú, Andradina e Mortari, do time adamantinense.