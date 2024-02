Um morto e outro esfaqueado na madrugada em Adamantina

Um rapaz de 20 anos foi preso em flagrante na manhã deste domingo (4) pela Polícia Militar em Adamantina, acusado de tráfico de drogas. A ocorrência foi iniciada durante atendimento de um chamado de violência doméstica, quando as equipes já estavam no plantão da Polícia Civil apresentando o caso, e a vítima, também de 20 anos, relatou as circunstâncias que levaram ao esclarecimento e prisão do indivíduo por tráfico de entorpecentes.

Conforme divulgou a Polícia Militar, a vítima disse aos policias, no plantão da Polícia Civil, que antes da chegada das equipes ao imóvel o rapaz, com quem tem relacionamento, havia escondido uma bolsa azul na residência. Desconfiada diante do risco de ser material ilícito e preocupada com a sua mãe que havia ficado no imóvel e poderia ser eventualmente prejudicada, relatou essa nova situação aos policiais. A vítima, a mãe e o rapaz são moradores da casa.

A partir das informações da vítima e por ser um endereço suspeito de ocorrer tráfico no local, conforme denúncias, as equipes decidiram ir ao local, que fica na alameda Antônio Bozzeto, na Vila Olivero. No local os agentes informaram a moradora, de 44 anos, acerca da denúncia que recaía sobre seu genro. Ela autorizou a entrada dos policiais e acompanhou a vistoria.



Acompanhados da moradora da residência os policiais encontraram a bolsa relatada pela vítima, no corredor da residência, e em seu interior havia meio tablete de maconha e a mesma droga esfarelada, e ainda uma embalagem plástica com cocaína. No quarto do rapaz os policiais encontraram uma balança digital, papel filme e folha de caderno com anotações do tráfico, bem como outros apetrechos utilizados na prática do ato criminoso.

Diante dos fatos a equipe retornou ao plantão da Polícia Civil, dando ciência ao delegado plantonista sobre os novos fatos, que teve sua prisão mantida, por tráfico de drogas, ficando detido na cadeia local à disposição da Justiça, para a audiência de custódia. A maconha apreendida totalizou 189 gramas e a cocaína, 23 gramas.