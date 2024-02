Prefeitura de Adamantina abre vagas para o curso de “Aproveitamento Integral de Alimentos”

1260 estudantes estão sendo avaliados nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Educação, está aplicando nos alunos matriculados do 1º ao 5º do Ensino Fundamental as avaliações diagnósticas. Ao todo, 1260 estudantes estão sendo avaliados.

Ontem (6), eles foram submetidos a avaliação na disciplina de Língua Portuguesa e nesta quarta-feira (7), será a prova de Matemática.

De acordo com a assessora técnico-pedagógica, Maria Angélica dos Santos Feitoza, a importância desse processo para o ensino e aprendizagem é evidente.

“A realização dessa ação permite identificar as necessidades individuais dos alunos, fornecendo insights valiosos para os educadores adaptarem seus métodos de ensino e oferecerem suporte personalizado”, afirma.

Ela ainda acrescenta que a avaliação diagnóstica ajuda a monitorar o progresso dos alunos ao longo do tempo, contribuindo para a melhoria contínua da qualidade da educação.

Diante dos dados que serão obtidos a partir da avaliação e como medida saneadora para minimizar os atrasos mapeados, a equipe gestora organizará atividades diferenciadas visando ao desenvolvimento de forma integral.

A pasta tem como uma de suas propostas estruturantes avaliar o aluno em duas condições: no início do ano letivo e no meio; e as abordagens pedagógicas têm como finalidade mostrar os devidos direcionamentos metodológicos curriculares que devem ser adotados para melhorar a qualidade do ensino municipal.