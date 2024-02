Mulheres são presas por tráfico e porte de drogas no Jardim Brasil, em Adamantina

O suspeito de matar um ajudante de pedreiro de 25 anos, após discussão em uma confraternização em Adamantina na madrugada de sábado (10), segue internado na unidade de terapia intensiva da Santa Casa.

Ele também ficou ferido por golpes de faca e passou por cirurgias.

As informações foram obtidas na manhã de hoje (12), pelo jornalismo Adamantina NET.



LEVANTAMENTO PRELIMINAR O IDENTIFICOU COMO AUTOR DO HOMICÍDIO



Os trabalhos da Polícia Civil de Adamantina resultaram no levantamento preliminar de que, o homem sobrevivente, que tem 34 anos, havia sido golpeado com uma garrafada em meio a uma discussão, e que ele reagiu, acirrando a briga.

Ambos trocaram agressões que resultaram na morte do ajudante de pedreiro com um golpe de faca na altura do peito.

Conforme a Polícia Civil, com a recuperação do suspeito e sua alta médica, ele deverá ser ouvido e permanecer preso na Cadeia Pública de Adamantina à disposição da Justiça.