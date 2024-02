HB AUTO PEÇAS: linhas leve e pesada de peças para veículos

“Então, pintei de azul os meus sapatos / por não poder de azul pintar as ruas,

depois, vesti meus gestos insensatos / e colori as minhas mãos e as tuas…” (Carlos Pena Filho in SONETO DO DESMANTELO AZUL)

Sérgio Barbosa / ACEA

Todas as possibilidades existentes para o universo FEMININO estão sempre em sintonia com o lado emocional para muitos olhares em um único olhar…

Assim, pode-se registrar que as MULHERES de todas as idades estão sempre em busca daquele ALGO MAIS que pode estar neste ou naquele PRODUTO para uma aproximação com aquela EMOÇÃO diferenciada para SER e não apenas ESTAR…

Portanto, a marca AREZZO proporciona muito mais do que a simplicidade existente neste cenário FEMININO, buscando oferecer sempre novas alternativas e sempre de encontro com as diversas OFERTAS por meio dos CALÇADOS nesta área mais do que especial…

Além do mais, faz-se necessário estar sempre em estado de alerta para que esta ou aquela ESCOLHA pelo CALÇADO FEMININO possa trazer para a CLIENTE aquela EMOÇÃO de uma ESCOLHA individual em meio aos desencontros deste tempo novo tempo…

Tais DESAFIOS estão de acordo com os objetivos da Empresária VILMA APARECIDA SGOBBI e Equipe nestes últimos 16 anos na AV. RIO BRANCO em Adamantina, porém, a partir deste ano encontra-se em outro local para oferecer aquele ATENDIMENTO com o padrão da AREZZO neste tempo novo tempo que se chama hoje…

Também, o APOIO FAMILIAR se faz presente nesta caminhada com o esposo, ODAIR DE DEUS PINTO e do filho, LUIZ FELIPE SGOBBI PINTO, haja vista que a proposta da AREZZO é estar sempre à frente do cotidiano para que o FUTURO possa estar no aqui e agora…

Neste contexto PLURAL para todas as FRANQUIAS existentes no MERCADO em nível GLOCAL, ou seja, do GLOBAL para o LOCAL, deve-se contextualizar que a AREZZO continua proporcionando muitos olhares para um único OLHAR FEMININO, ou seja, para aquela MULHER que sabe do seu potencial em parceria com uma MARCA premiada e valorizada…

O destaque mais do que REGISTRADO da AREZZO está nos 15 anos como premiada pelo TOP MINDS, porém, o MERCADO continua competitivo para todas as ORGANIZAÇÕES…

Todavia, ser a MAIOR rede de CALÇADOS FEMININOS da América Latina coloca a MARCA AREZZO em nível GLOCAL, ou seja, do GLOBAL para o LOCAL…

VILMA destaca que a EXPERIÊNCIA EMPRESARIAL em Adamantina, bem como, o RETORNO alcançado pela AREZZO, proporcionou novos DESAFIOS na área REGIONAL, inclusive colocando a MARCA no Estado do Mato Grosso do Sul…

O MERCADO em tempo de pós-PANDEMIA está exigindo das/os EMPRESÁRIAS/OS em geral uma VISÃO EMPREENDEDORA afins aos objetivos das ORGANIZAÇÕES em todas as áreas da PRODUÇÃO e dos SERVIÇOS…

Desenvolver atividades relacionadas com o UNIVERSO FEMININO continua sendo uma preocupação constante da AREZZO e Equipe, tendo em vista que para VILMA, a MARCA continua sendo TOP MIND pra sempre…

O trabalho deve ser desenvolvido sempre em EQUIPE e de acordo com os OBJETIVOS mediados pela AREZZO com aquele toque FEMININO que está além da IMAGINAÇÃO das CLIENTES deste NOVO TEMPO NOVO…

O gerenciamento pela OPERACIONAILIZAÇÃO da AREZZO está sob o comando do Empresário LUIZ HENRIQUE SGOBBI MORTARI…

CONTATOS:

Telefones: (18) 3522.5600 / 99699.5578

e-mail: arezzoadamantina@hotmail / www.arezzo.com.br