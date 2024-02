Gateball de Adamantina fica em segundo lugar em Presidente Prudente

Sexta-feira, 1 de março, Adamantina terá mais uma edição do Rock na Praça na Praça Elio Micheloni, a partir das 20h. A programação abre a agenda cultural do mês de março no município.

A primeira banda a subir no palco será a Almost Famous. Depois, tocarão os sucessos da banda americana Linkin Park, a Linkin Park Cover, a partir das 21h30. A banda Valkiria faz seu show a partir das 23h.

A iniciativa, que é da Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, é voltada para os amantes do rock.

No sábado, 2 de março, Adamantina recebe o Stand Up “Vocês pedem eu conto” com Matheus Ceará. Os ingressos solidários podem ser adquiridos pelo site megabilheteria.com