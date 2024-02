Contrapartida de R$ 190 mil complementará recurso de R$ 571 mil para reforma da Rodoviária

Em dezembro do ano passado, por ser MIT (Município de Interesse Turístico), Adamantina teve aprovado pelo Governo do Estado de São Paulo o projeto e autorizado recurso no valor de R$ 571.081,63 por meio da Secretaria Estadual de Turismo e Viagens para reforma e revitalização do Terminal Rodoviário ‘Tamoto Matuoka’.

Na última segunda-feira (19), durante a sessão ordinária, recebeu aprovação unânime na Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 007/2024, de autoria da Prefeitura, que autorizou a abertura de crédito especial ao Orçamento do Município no valor de R$ 190.358,85. Trata-se da contrapartida que complementará a verba estadual e viabilizará as obras.

O valor “será suportado com os recursos provenientes de remanejamento de dotação do orçamento municipal vigente”, informou o texto do PL.

No total serão investidos na reforma e revitalização da Rodoviária R$ 761.440,48.

De acordo com o projeto, o espaço contará com a execução de serviços preliminares, pintura, parte elétrica, cobertura e serviços finais.

Com a aprovação da contrapartida e o recurso estadual em caixa, a próxima etapa é a abertura do processo licitatório para contratação de empresa especializada na execução dos serviços.