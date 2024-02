ESPECIAL PET: Clinicão tem ampla estrutura para cuidados animais

A Cidade Joia e região vão ganhar uma concessionária das marcas Jeep e RAM.

O prédio está em construção na rua Carlos Pegoraro, distrito comercial “Luiz Stechi”, que fica às margens da SP-294, em Adamantina.

A placa afixada no local anuncia as futuras instalações da loja de automóveis que comercializa as duas marcas e que tem o comando do Grupo Viviani.

Com a instalação do novo empreendimento do setor automobilístico, os adamantinenses terão maior facilidade em adquirir veículos das marcas Jeep e RAM, uma vez que, atualmente, é necessário que os interessados se desloquem para outras regiões.

Além do novo empreendimento, Adamantina ganha também na arrecadação de impostos e geração de empregos diretos e indiretos.