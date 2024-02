Centro Universitário promove Recepção de Calouros 2024 no auditório

Estudantes dos cursos diurnos de Medicina, Medicina Veterinária e Odontologia do Centro Universitário de Adamantina foram recepcionados na manhã desta quinta-feira, 15, no Auditório Miguel Reale, Câmpus II, pelas pró-reitoras de Ensino (PROENS), Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG) e de Extensão (PROEXT).

Organizada pela PROEXT, a cerimônia contou com uma atividade lúdica aos ingressantes no hall do auditório e um cenário instagramável para registro do momento “especial”.

“Recebemos hoje os calouros em nossa instituição com uma atividade lúdica onde cada curso é inserido com a mensagem ‘Seja-vindo à família FAI’. Juntamente com essa frase, quadros com árvores em telas estavam disponíveis para que os alunos colocassem suas digitais simulando flores, com a mensagem ‘Vamos florescer na FAI?’. É um enorme prazer receber os calouros que a partir de hoje farão parte de nossa família FAI”, afirma a pró-reitora de Extensão, Prof.ª Dra. Liliana Martos Nicoletti Tóffoli.

Além das pró-reitoras, Prof. Dra. Fulvia de Souza Veronez, Prof.ª Dra. Liliana Martos Nicoletti Tóffoli e Prof.ª Dra. Márcia Zilioli Bellini, a mesa diretiva foi composta pelos professores Prof. Dr. Alessandro Ferrari Jacinto, chefe do Departamento de Medicina, Prof. Me. Carlos A. Santos Filho, coordenador geral do curso, Prof. Esp. Osmar de Oliveira Ramos, coordenador do internato, e as servidoras técnico-administrativas Priscila Felippe Machado Lorencetti (escriturária) e Amanda Parra Monego (auxiliar de laboratório).

A Associação Atlética de Medicina III de Agosto (AAMIIIA) se apresentou aos calouros na solenidade e sorteou brindes aos ingressantes.

Os demais cursos da instituição serão recepcionados no período noturno.