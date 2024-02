Centro Universitário prepara recepção aos calouros do Ano Letivo 2024

O Centro Universitário de Adamantina prepara a recepção aos calouros do Ano Letivo 2024, que tem início no dia 15 de fevereiro, quinta-feira.

No período da manhã, serão recepcionados os alunos dos cursos de Medicina, Medicina Veterinária e Odontologia. Dos demais cursos, a recepção acontece à noite.

Segundo a equipe da Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT), os calouros serão recebidos pelos coordenadores dos cursos em sala de aula e, em seguida, haverá uma atividade especial lúdica, que também terá início nas salas de aula, prosseguindo no hall do Auditório Miguel Reale.

Provas bimestrais

Segundo o Calendário Escolar, as provas bimestrais do primeiro semestre serão aplicadas de 1º a 13 de abril. A segunda sequência de provas bimestrais será nos dias 6 a 22 de junho.

De 24 a 29 de junho serão as provas substitutivas e, de 1º a 6 de julho, os exames finais, com o recesso escolar entre os dias 8 a 27 de julho.

No segundo semestre, as semanas das primeiras provas bimestrais se estenderão de 9 a 21 de setembro. E, para fechar o ano, a segunda sequência de provas será de 13 a 30 de novembro. De 2 a 7 de dezembro serão as provas substitutivas e, de 9 a 14 do último mês do ano, os exames finais.

Feriados

Outras datas já previstas no calendário de atividades acadêmicas são os feriados, pontos facultativos e consequente suspensão de aulas.

No primeiro semestre, serão suspensas as aulas nos dias 28 a 30 de março (de quinta a sábado) devido à Paixão de Cristo e à Páscoa; no dia 1º de maio (quarta) por conta do Dia do Trabalho; no dia 30, 31 de maio e 1º de junho (quinta, sexta e sábado) devido ao dia de Corpus Christi e 13, 14 e 15 de junho (quinta a sábado), em razão do aniversário de Adamantina.

No segundo semestre, não haverá aulas no dia 7 de setembro (sábado), pela Independência do Brasil; dias 12 a 15 de outubro devido ao dia da padroeira do Brasil e também ao Dia do Professor; 28 de outubro (segunda) por conta do Dia do Funcionário Público; 2 de novembro (sábado), Finados; nos dias 15 e 16 de novembro (sexta e sábado) pela Proclamação da República e dia 20 (quarta – Dia da Consciência Negra).