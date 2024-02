ARTIGO: Província, Escola e eleições…

A Prefeitura de Adamantina abriu edital de chamamento público visando à seleção de entidades sem fins lucrativos, para firmar parceria por meio de Termos de Colaboração, para execução de atividades socioeducativas, culturais e de lazer com base nos interesses e demanda, tendo como público alvo pessoas com idade igual ou superior a 60 anos.

O valor do repasse estimado no ano é de R$40 mil. Poderão participar do presente credenciamento as organizações da sociedade civil que atendam aos requisitos previstos no art. 33 da Lei nº 13.019/2014, alterada pela Lei 13.204 de 14/12/2015.

Os interessados deverão apresentar todos os documentos que estão elencados no item 4 do edital que está disponível em www.adamantina.sp.gov.br até às 17h do dia 21 de março de 2024, junto ao Departamento de Convênios da Prefeitura do Município de Adamantina na Rua Osvaldo Cruz, 262 – 5° andar, Centro.

A divulgação dos projetos contemplados com o parecer da comissão de seleção será efetuada no dia 01 de abril de 2024 e no dia seguinte, a formalização da parceria. Dúvidas ou mais informações poderão ser obtidas por meio do telefone (18) 3502-9008.