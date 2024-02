Adamantina tem mais de 25 mil eleitores e prazo para tirar ou regularizar título vai até 8 de maio

4ª edição da programação no dia 9 de março a partir das 16h na Estação Recreio

A Feira da Mulher Empreendedora completará um ano. Para marcar a data, será realizada a 4ª edição da programação no dia 9 de março a partir das 16h na Estação Recreio em Adamantina.

Assim como em todas as edições, a participação é gratuita, mas as inscrições são limitadas. As empreendedoras podem efetuar sua inscrição a partir desta quinta-feira (15) em www.adamantina.sp.gov.br ou pelo link na bio na @feiradamulherempreendedoradt.

“Nosso objetivo é evidenciar todos os segmentos presentes e permitir que todas as empreendedoras façam negócios, não só na Feira, mas permitir que elas troquem contatos, sejam conhecidas e comercializem seus produtos depois!”, afirma, Luciana Pereira, secretária de desenvolvimento econômico.

Para a edição de aniversário, a secretária adianta que algumas novidades serão trazidas tanto para a Estação Recreio, local onde acontece a feira como também nas formações.

“O layout será repaginado com o objetivo de fazer com os visitantes circulem por toda a extensão da feira, fazendo com que eles conheçam todos os produtos que estão expostos. Além disso, teremos a presença do Dj Michael Nery e a Banda Aero Vinil e, ainda, uma apresentação de ballet”, comenta.

A 4ª edição também estará presente na Semana da Mulher que é uma realização da Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Assistência Social, Cultura e Turismo e Desenvolvimento Econômico.