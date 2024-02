Adamantina recebe unidade móvel da Energisa para troca de lâmpadas para famílias inscritas no programa Tarifa Social

Cada oficina terá 10 vagas e os interessados devem efetuar sua inscrição por meio do telefone (18) 997011385, via WhatsApp

Estão abertas as inscrições para a oficina de fotografia para adolescentes de 13 a 16 anos que morem no Jardim Brasil. A iniciativa é realizada por meio da Lei Paulo Gustavo, após aprovação do projeto da fotógrafa Estela Mendes.

Ela afirma que as leis de incentivo à cultura são muito importantes, principalmente Leis como a Paulo Gustavo, que foram criadas para pequenos artistas, que são os que mais precisam de incentivo financeiro.

“Por isso, a Prefeitura e a Secretaria de Cultura e Turismo, tiveram papel fundamental, por viabilizar todo esse caminho para que projetos culturais de artistas locais aconteçam na cidade de Adamantina este ano, proporcionando arte, cultura e entretenimento para a população, além de beneficiar os setores do comércio e serviços da cidade”, assegura.

A profissional explica que o público adolescente foi escolhido por ser uma idade onde estão descobrindo seus gostos, talentos e o mundo a sua volta.

“Acho importante eles terem contato com a arte desde cedo e a fotografia é um meio que tanto pode se tornar profissão como também pode ser uma ferramenta potente de comunicação e expressão artística”, afirma.

Cada oficina terá 10 vagas e os interessados devem efetuar sua inscrição por meio do telefone (18) 997011385, via WhatsApp. Os encontros acontecerão no centro comunitário da Amjarb (Associação de Moradores do Jardim Brasil) e Casa Afro.

Estela explica que o participante não precisa ter equipamento fotográfico profissional, somente celular. No entanto, haverão práticas com câmeras profissionais também, disponibilizadas pelo projeto.

“A oficina irá trabalhar conceitos básicos da fotografia como ângulos, iluminação e enquadramentos, mas terá uma abordagem humana, reforçando a importância de estar conectado com o ambiente e consigo mesmo, sempre observando nossas próprias emoções diante da imagem”, comenta.

Cronograma

A oficina será realizada em duas etapas. A primeira com previsão de início em março, no Jardim Brasil e irá beneficiar somente os moradores daquele bairro. A segunda etapa ocorrerá entre abril e maio e irá contemplar adolescentes do Jardim Primavera e Jardim Adamantina.

As oficinas terão duração de 1 mês com 2 encontros por semana. As aulas serão dinâmicas, incluindo práticas fotográficas semanais. Ao término de cada oficina, as fotos produzidas pelos alunos, serão apresentadas em uma exposição fotográfica aberta para toda população.