SETE inicia terraplanagem para construção da segunda loja em Adamantina

“Ser Farmacêutico é Ser do Natural Puro à Extração. É Ser Síntese, Fórmula ou Dispensação. É Ser Orientação Racional às Doses de Cura ou Conforto, sustentada pela responsabilidade de sua imprescindível missão.” ( Tatiane Dias Moura)

A HISTÓRIA sempre marca presença em todas as áreas do conhecimento, bem como, do MERCADO em geral, portanto, sempre que possível, torna-se necessário estar em conexão com os fatos HISTÓRICOS…

Neste CENÁRIO local, ou seja, ADAMANTINA, deve-se considerar que existem diversas ORGANIZAÇÕES que possuem aspectos relacionados com a HISTÓRIA em sintonia com a cidade…

Por exemplo, neste caso em especial, trata-se da FARMALAR, ou seja, uma FARMÁCIA que se tornou uma REFERÊNCIA para a CLIENTELA nas últimas décadas de atuação no MERCADO…

Portanto, ANTONIO LAÉRCIO MAZO, assumiu a FARMALAR no ano de 1.997, porém, já estava atuando na área farmacêutica desdém 1.961 como PRÁTICO DE FARMÁCIA…

Respeitado como um excelente PROFISSIONAL nesta área, LAÉRCIO é casado com MARIA INEZ MAZZO GOMES e pais de MATEUS GOMES MAZO, casado com a Psicóloga, GLAUCIA ANDREOTI MAZO e o filho BENJAMIN A. MAZO, também, DANIELE LOPES MAZO, casada com ANDRÉ BORTOLO e a filha JÚLIA MARIA BORTOLO…

Neste caso em especial, ou seja, a FARMALAR tem atuação por meio da qualificação familiar, pois, LÁERCIO, MATEUS e DANIELE, são DIPLOMADOS EM FARMÁCIA, desta forma, estão mais do que qualificados quanto a formação acadêmica, considerando que é uma das exigências para o desenvolvimento das atividades na área de atuação…

Também, apesar da concorrência com tantas ORGANIZAÇÕES que atuam neste mesmo segmento na cidade, deve-se destacar que além de serem FARMACÊUTICOS, contam com o apoio da EQUIPE no desenvolvimento das atividades com dedicação e compromisso com os/as CLIENTES…

Nestes quesitos, torna-se fundamental apresentar o titular da FAMALAR que é o LAÉRCIO, pois, o mesmo continua sendo uma REFERÊNCIA quando se trata de um PRONTO ATENDIMENTO, considerando que neste caso, a EXPERIÊNCIA de anos e anos, bem como, a DEDICAÇÃO para com a CLIENTELA, fizeram da FARMALAR mais do que uma simples FARMÁCIA…

Todas as REFERÊNCIAS são mais do que necessárias na área da SAÚDE, portanto, nada mais envolvente do que ser atendido com DEDICAÇÃO ESPECIAL pela EQUIPE DA FARMALAR…

Os DESAFIOS existem e fazem parte do MERCADO em todas as áreas, todavia, quando se trata do ATENDIMENTO que envolve PESSOAS com problemas relacionados com SAÚDE e neste meio, estão os/as MÉDICOS/AS, FARMÁCIAS e REMÉDIOS, deve-se destacar que o LADO HUMANO pode fazer a diferença para quem está do outro lado…

LAÉRCIO, MATEUS e DANIELE, juntamente com os COLABORADORES, estão além do que se espera de uma ORGANIZAÇÃO, ou seja, atuam no MERCADO local como uma EQUIPE ESPECIALIZADA, ainda, oferecendo sempre um ATENDIMENTO ESPECIAL para todos/as os/as CLIENTES neste TEMPO NOVO TEMPO…