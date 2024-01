REVIVER ADAMANTINA

Em todas as últimas entrevistas dadas à imprensa local, até inclusive nas coletivas realizadas no gabinete da Prefeitura como na semana passada, o prefeito Márcio Cardim faz questão de reafirmar que as aulas práticas com os alunos no período de Internato do curso de Medicina do Centro Universitário de Adamantina (FAI) devem ser feitas no município.

Atualmente, por força de contrato firmado, os estudantes são enviados para realizar a atividade na cidade de São Carlos/SP.

“Estamos fazendo vários investimentos na nossa Santa Casa e em toda a área da Saúde porque precisamos que o Internato de Medicina fique aqui, em Adamantina. E que seja implementado pra ontem. Já tem até decisão judicial para isso”, enfatizou novamente o prefeito na coletiva de posse dos conselheiros tutelares.

Além de citar a decisão expedida no final de 2023 pela 2ª Vara da Comarca de Adamantina, que decreta “a proibição de renovação do termo de Colaboração 001/2020 celebrado entre a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos e o Centro Universitário de Adamantina”,, Cardim lembrou mais uma vez que o CEE (Conselho estadual de Educação) – com o qual os cursos da FAI estão vinculados – tem uma deliberação clara que as instituições municipais que receberam autorização para o funcionamento de Medicina – no caso de Adamantina em 2015 –, precisam adequar sua estrutura para a realização do internato local e regional.

“Imaginem 100, 200 alunos que estão para se formarem, fazendo o Internato aqui e atendendo no nosso hospital e nas unidades de saúde. Como isso ampliaria e melhoraria o atendimento à população. Sem contar que temos um Projeto de Regionalização da Saúde em plena implantação e precisará de novos médicos”, completou.