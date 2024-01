Procon de Adamantina orienta sobre compra de material e uniforme escolar

Com o objetivo de ampliar as vagas de ensino integral nas escolas municipais de Adamantina, as obras de construção de 9 salas de aula, sendo cinco salas na EMEF Teruyo Kikuta e mais quatro salas na EMEF Eurico Leite de Morais.

Até o momento, mais de 30% já foi executado na Teruyo Kikuta sendo toda a parte de infraestrutura. Nesta etapa, está em execução a supraestrutura e as paredes que já estão na altura da laje, sendo realizadas as vigas de respaldo.

Já a Eurico Leite, a obra supera os 40%. No local, a infraestrutura, supraestrutura e paredes já foram executadas. A instalação de eletrodutos na laje está em fase de instalação, mas a laje já foi instalada e concretada. Todas as salas já receberam o contrapiso.

O currículo do ensino integral contempla atividades que auxiliam no desenvolvimento físico, intelectual, cultural e social do aluno, pois nesse modelo de ensino, o aprendizado não é limitado apenas à matriz curricular e ao ambiente da sala de aula.

Após o término das obras, a expectativa é que de forma gradual o município tenha até 500 alunos matriculados em ensino integral, tendo início com os estudantes do primeiro ano do ensino fundamental.

Volta às aulas

Para o ano letivo de 2024, a expectativa é aumentar o número de matriculados em ensino integral a partir do oferecimento de mais cinco turmas nas unidades escolares.

As aulas serão retomadas em todas as unidades do município na próxima segunda-feira (29).