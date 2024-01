Polícia Militar prende homem e apreende drogas no Jardim Brasil em Adamantina

Neste domingo (7), por volta das 13h50min, policiais militares em Adamantina, abordaram, após denúncia de tráfico, um casal, homem, de 61 anos e a mulher de 34, em um bar no Jardim Brasil.

Com eles foram localizados R$ 147,00 reais nas vestes íntimas (sutiã), da mulher e em busca no local foi encontrado no pé da cadeira onde o homem estava sentado, um limão partido e ao ser aberto foi localizado em seu interior, 03 invólucros 1,30g envoltos em papel alumínio, contendo crack.



Questionados novamente sobre a droga localizada, negaram os fatos, informando que nada sabiam sobre o entorpecente.

A droga, dinheiro e os abordados, foram conduzidos ao Plantão de Polícia Judiciária de Adamantina, sendo realizada a apreensão de substância entorpecente, o casal foi ouvido e liberado.