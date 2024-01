No Ano Novo, homem foi preso após invadir e furtar residência em Adamantina

Ontem, 1, por volta das 0h51, policiais militares prenderam um homem suspeito de invadir e furtar uma residência em Adamantina.

Conforme consta nos registros policiais, o furto ocorreu nas imediações da Camda. O autor teria sido localizado a cerca de 500 metros do local, próximo ao Parque dos Pioneiros, onde foi abordado e em sua posse estavam R$ 1.197,00 em dinheiro.



Também consta no boletim de ocorrência, que uma faca e joias levadas da residência, foram localizadas em um terreno baldio próximo do local do furto.

O autor foi levado para o Plantão Policial de Adamantina, onde após ser ouvido permaneceu detido à disposição da Justiça.